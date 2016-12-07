ОПЕК может вновь сократить квоту на добычу

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК намерен принять дополнительные меры для стабилизации рынка, если цены опустятся до 40 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, если, несмотря на сокращение добычи в ОПЕК, цены опустятся до 40 долларов за баррель, ОПЕК соберется снова и обсудит это и со странами вне ОПЕК: "Мы примем необходимые меры".

Отметим, что ОПЕК и не входящие в картель страны пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Из них на долю стран-членов ОПЕК приходится 1,2 млн. баррелей, стран, не входящих в картель, - 0,6 млн. баррелей.

Напомним, что нефтедобыча стран ОПЕК и не входящих в картель стран в ноябре выросла на 0,4 млн. баррелей. Этот фактор может затормозить процесс стабилизации спроса и предложения и привести к падению цен.