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ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре

ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Россия, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир) на встрече 3 августа могут принять участие решение об увеличении добычи нефти в сентябре, объемы повышения обсуждаются.
Энергетика
1 августа 2025 г. 17:24
ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Россия, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир) на встрече 3 августа могут принять участие решение об увеличении добычи нефти в сентябре, объемы повышения обсуждаются.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"ОПЕК+, вероятно, одобрит очередное повышение добычи нефти в воскресение… группа производителей все еще обсуждает окончательный размер повышения добычи в сентябре", - пишет агентство.

Три источника сообщили о том, что "восьмерка" может увеличить добычу на 548 тыс. баррелей в сутки. В то же время еще четыре собеседника агентства отметили, что обсуждения объемов повышения добычи продолжаются, и они будут меньше.

У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 млн баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.

Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тыс. баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тыс. баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC+ may increase oil output in September

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