ОПЕК+ может усилить сокращение добычи при дальнейшем распространении коронавируса

Странам ОПЕК+ может потребоваться дополнительное усиление сокращения добычи нефти, если вспышка коронавируса растянется на несколько месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, k такому мнению пришли эксперты агентства Fitch Ratings.

Продолжение распространения эпидемии коронавируса может ограничить темпы роста спроса на нефть, что приведет к ее избытку на рынке, считают эксперты. Даже без учета последствий вируса на рынке наблюдалось бы превышение предложения нефти над спросом из-за наращивания добычи в США, Бразилии, Норвегии и Гайане, отмечает агентство.

Если же распространение коронавируса продолжится, то увеличение избытка нефти на рынке продолжится в первой половине 2020 года, что приведет к усилению давления на цены на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в отчете. Тем не менее, политика согласованного управления добычей ОПЕК+ и спрос на сланцевую нефть США не дадут опуститься ценам на нефть марки Brent ниже $50 за баррель, считают эксперты Fitch Ratings. Однако цена нефти будет сильно колебаться в течение 2020 года из-за геополитической напряженности и настроений на рынке.

Возможное внеплановое совещание стран-членов ОПЕК в связи с ситуацией на рынке нефти может стать рациональным шагом для решения проблемы, соглашается профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова. По ее мнению, в случае дальнейшего распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, произойдет замедление мировой экономики, в том числе длительное снижение спроса на нефть, поэтому странам ОПЕК+ придется усилить сокращение добычи.