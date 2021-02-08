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ОПЕК может созвать встречу в честь 60-летия в Багдаде

ОПЕК может созвать встречу в честь 60-летия в Багдаде ОПЕК отметил 60 лет со дня основания еще в сентябре 2020 года, но из-за эпидемиологических ограничений встречу переносили не раз
Энергетика
8 февраля 2021 г. 18:58
ОПЕК может созвать встречу в честь 60-летия в Багдаде

Страны ОПЕК могут провести встречу в честь 60-летия организации в Багдаде во второй половине мая после годового перерыва, если полетные ограничения к тому времени будут сняты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, адресованном генсеку ОПЕК.

ОПЕК отметил 60 лет со дня основания еще в сентябре 2020 года, но из-за эпидемиологических ограничений встречу переносили на 26 февраля 2021 года.

"Однако из-за неопределенностей с новыми ограничениями <…> мы не сможем организовать эту встречу и предлагаем провести ее во второй половине мая 2021 года в Багдаде", - пишет министр. В своем письме он возлагает надежды на то, что массовая вакцинация во многих странах стартует до марта.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны. По состоянию на февраль 2021 года, в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. На ОПЕК приходится около трети всей мировой добычи нефти.

Как отмечали в ОПЕК ранее, праздничная встреча членов картеля должна пройти в выставочном комплексе Al-Shaab в Багдаде, она должна включать не только министерские консультации, но и музыкальные и культурные мероприятия.

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