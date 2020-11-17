ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в любой момент могут скорректировать условия сделки по сокращению добычи нефти, если для этого будет необходимость.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, выступая на открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Как я заявлял в Абу-Даби, мы должны быть способны скорректировать сделку при необходимости в любой момент", - сказал он.

По словам министра, общее сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+ и за пределами этого соглашения с мая по октябрь составило 1,6 млрд баррелей.