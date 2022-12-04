ОПЕК+ может резко сократить добычу нефти в преддверии санкций против РФ

Страны ОПЕК+ могут договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с грядущими последствиями запрета на экспорт сырой нефти из России и возможного ограничения цен на российскую нефть.
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Старший вице-президент по анализу в энергетическом консалтинге Rystad Клаудио Галимберти, сказал, что группе стран было бы лучше придерживаться курса и изменить существующую политику добычи.
"Ходят слухи, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее трафик Китая по всей стране резко не сократился", - сказал он.
По словам эксперта, другой фактор, который необходимо будет учитывать странам ОПЕК – это ценовой потолок. Он все еще витает в воздухе, и это добавляет неопределенности.
Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Это произошло, несмотря на призывы США к ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы снизить цены на топливо и помочь мировой экономике.