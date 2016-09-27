ОПЕК может провести завтра внеочередное заседание

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Завтра организация стран-производителей нефти ОПЕК может провести в Алжире внеочередное заседание.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.

По его словам, это зависит от того, найдут ли стороны консенсус на неформальной встрече.

"Нет ничего невозможного. Это зависит от того, как закончатся консультации между всеми сторонами сегодня и завтра", - отметил Мухаммед Баркиндо.

Кроме того, Баркиндо заявил, что ОПЕК не исключает принятия новых членов в организацию.

Аналитическая группа Report считает, что если завтра будет объявлено общее заседание ОПЕК, это усилит вероятность достижения сторонами договоренности. Отметим, что саммит пройдет без участия России, что снижает вероятность принятия сторонами какого-либо решения. Скорее всего, страны всего лишь согласуют дату очередной встречи.