ОПЕК может продлить сделку по снижению добычи на 1,5 млн баррелей

Очередное совещание стран ОПЕК пройдет 9 июня в Вене, министерская встреча ОПЕК+ состоится 10 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения на сайте ОПЕК.

Министры стран ОПЕК и ОПЕК+ проводят 4-6 марта встречи в Вене. По итогам заседания 5 марта ОПЕК рекомендовала ОПЕК + продлить сделку по снижению добычи до конца года с сокращением на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет накануне обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения. Все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, 6 марта, когда в Вену вернется Новак и озвучит позицию России.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.