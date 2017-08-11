ОПЕК+ может пойти на увеличение квот по сокращению добычи

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти могут рассмотреть и увеличение квоты, которая в настоящее время составляет 1,8 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью общеарабскому изданию Asharq Al-Awsat заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Вопрос продления действия соглашения обсуждается сейчас, нельзя исключать и увеличения квот, если такие меры потребуются рынку", - сказал министр, при этом он подчеркнул, что Саудовская Аравия не собирается предпринимать каких-либо мер в одностороннем порядке.

Аль-Фалех также отметил, что не опасается за снижение доли Saudi Aramco на глобальном рынке. "Мы наблюдаем избыток запасов на рынке, который постепенно снижается, и я думаю, что клиенты Aramco где бы то ни было могут возмещать снижение поставок от компании за счет использования этих складских запасов", - считает он.