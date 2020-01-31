​ОПЕК может перенести дату заседания из-за коронавируса

Члены ОПЕК+ обсуждают возможность перенести заседание, первоначально запланированное на 5-6 марта, на февраль, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что опасения, связанные с влиянием коронавируса на спрос на нефть в Китае и на экономику в целом, негативно отразились на стоимости нефти, которая обвалилась с 65 долларов приблизительно до 58 долларов за баррель.

Ожидается, что ОПЕК+, чтобы поддержать цены на нефть, обсудит продление сделки до конца 2020 года, а также возможное дополнительное сокращение добычи. Однако окончательное решение об изменении даты заседания еще не принято.