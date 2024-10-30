ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти

ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более.

ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"ОПЕК+ может отложить запланированное повышение добычи нефти, которое должно вступить в силу в декабре, на месяц или более", - сообщили источники, которые ссылаются на обеспокоенность вокруг слабого нефтяного спроса и растущее предложение.

Сообщается, что декабрьское повышение может быть отложено как минимум на месяц.

Решение об отсрочке может быть принято уже на следующей неделе, отметили также два источника агентству.

ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 млн баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.