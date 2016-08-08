​ОПЕК: К концу года повысятся спрос и цены на нефть

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста спроса и повышения цен на нефть в III-IV кварталах этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент организации, министр энергетики Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада.

По его словам, страны ОПЕК планируют неофициальную консультацию на 15-м Международном энергетическом форуме, который состоится в сентябре в Алжире. Аль-Сада подчеркнул, что с февраля текущего года цены на нефть демонстрируют стабильное повышение. Причиной этому стало снижение добычи нефти, перебои в поставках нефти их разных регионов и сокращение запасов на фоне роста мирового спроса на нефть.

Руководитель ОПЕК отметил, что снижение цен и текущая волатильность рынка носят временный характер. По его словам, это связано со снижением маржи нефтепереработки, референдумом (Brexit) в Великобритании и его влиянием на финансовые рынки.

Министр заявил, что экономические показатели крупных стран-потребителей будут улучшаться. Это будет способствовать росту спроса на нефть в ближайшие кварталы, особенно в рамках подготовки к зимнему сезону на северном полушарии.