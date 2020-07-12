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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки.
Энергетика
12 июля 2020 г. 15:13
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, многие участники организации хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Страны готовы пойти на этот шаг из-за постепенного восстановления рынка.

Один из источников рассказал, что Саудовская Аравия хочет предложить другим участникам ОПЕК+ сокращать в августе не 9,7 млн баррелей в сутки, а 7,7 млн. Ведь дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы "самоубийством" для ОПЕК, резюмировал источник.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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