Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщили участвующие в обсуждениях источники агентству Bloomberg.

При этом стороны продолжают обсуждать важные детали сделки. Следующее заседание ОПЕК состоится 30 ноября.

Текущее соглашение действительно до 31 марта 2018 года. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.