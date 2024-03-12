ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть

Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть.

Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 млн баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 млн баррелей в сутки.

Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода.

"У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", - подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.

Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.

Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.