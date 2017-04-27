ОПЕК готов продлить венское соглашение без поддержки России

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ ОПЕК может принять решение о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, даже если Россия, со своей стороны, откажется от пролонгации сделки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр нефти Анголы Хосе Мария Ботельо де Васконселос в кулуарах Международного нефтяного саммита в Париже.

Напомним, что срок действия венского соглашения истекает 30 июня. Страны-участницы предположительно продлят его на 3-6 месяцев на заседании 25 мая. Согласно отчету ОПЕК, пролонгация соглашения еще на 6 месяцев приведет к стабильности на нефтяном рынке.

Отметим, что после заявления Васконселоса Brent подешевела на 2% - до 51,4 долларов/баррель. Существует вероятность падения цен ниже 50 долларов/баррель.