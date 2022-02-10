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ОПЕК: Глобальный спрос на нефть в этом году превысит показатели докризисного 2019 года

ОПЕК: Глобальный спрос на нефть в этом году превысит показатели докризисного 2019 года ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с, при этом незначительно повысила оценку роста по итогам 2021 года, до 5,7 млн б/с на фоне пересмотренных в лучшую сторону данных по США.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 17:15
ОПЕК: Глобальный спрос на нефть в этом году превысит показатели докризисного 2019 года

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с, при этом незначительно повысила оценку роста по итогам 2021 года, до 5,7 млн б/с на фоне пересмотренных в лучшую сторону данных по США.

Как передает Report, это следует из февральского отчета организации.

По итогам 2021 года спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 3,1 млн б/с, в странах ОЭСР - на 2,6 млн б/с, где лидером по росту потребления стали США - на 1,6 млн б/с. Ожидается, что в 2022 году это соотношение составит 1,8 млн б/с и 2,3 млн б/с соответственно. В ОПЕК поясняют, что увеличению спроса на нефтепродукты, особенно дизель, способствует рост промышленной активности. Восстанавливаются также постепенно авиаперевозки.

Так, по итогам 2021 года спрос составил, по оценке ОПЕК, 96,6 млн б/с. В 2022 году спрос, как ожидается, увеличится до 100,8 млн б/с, что на 0,7 млн б/с превзойдет объемы докризисного 2019 года, следует из отчета.

Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году вырастет на 3 млн б/с. При этом ОПЕК понизила оценку на 2021 год - увеличение поставок теперь составит не 0,7 млн, а 0,6 млн б/с, до примерно 63,6 млн б/с. В 2021 году основной рост добычи пришелся на Канаду, Россию, Китай, США, Аргентину и Гайану. При этом добыча снижалась в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран "не ОПЕК" возрастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада, Казахстан, Норвегия и Гайана.

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