Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ должна быть наготове для возможных дополнительных действий

ОПЕК+ должна быть наготове для возможных дополнительных действий на рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Думаю, что причина, лежащая в основе нашего решения сегодня, заключается в том, что мы пытаемся предотвратить увеличение коммерческих запасов в следующем квартале. Мы согласились провести внеочередную встречу в марте. Мы пытаемся донести до вас, коллективно демонстрируем нашу готовность принять любые необходимые меры, которые могут понадобиться к тому моменту. Думаю, в целом мы готовы продолжать наше сотрудничество и впредь отслеживать ситуацию на рынке", - подчеркнул саудовский принц.

По его словам, на цену на нефть влияют целый ряд факторов, которые то падают, то растут - "я говорю о динамике торговли, об экономическом росте".

"Мы договорились сегодня, чтобы рынок понял, что мы готовы реагировать надлежащим образом", - отметил министр.