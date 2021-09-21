ОПЕК: Дефицит газа в Европе показал необходимость увеличения инвестиций в ископаемое топливо

На этой неделе крупнейшие мировые газовые трейдеры и производители встречаются в Дубае на конференции Gastech — первом крупном очном мероприятии для отрасли с начала пандемии коронавируса

На этой неделе крупнейшие мировые газовые трейдеры и производители встречаются в Дубае на конференции Gastech — первом крупном очном мероприятии для отрасли с начала пандемии коронавируса

Как передает Report со ссылкой на worldoil, конференция, которая будет проведена с 21 по 23 сентября, пройдет в тот момент, когда Европа сталкивается с газовым кризисом, когда цены подскакивают до рекордных уровней, а эксперты предупреждают, что с наступлением зимы некоторые страны могут столкнуться с отключением электроэнергии.

Коммунальные предприятия Европы: в краткосрочной перспективе ситуация не изменится

«На данный момент мало что можно сделать в отношении высоких цен на газ, поскольку на исправление положения требуются месяцы, — сказал Дидье Холло, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie SA. — Мы надеемся, что начало зимы в Северном полушарии не будет слишком холодным. В противном случае у нас [будут] проблемы».

Немецкая коммунальная компания Uniper SE сообщила, что кредитные риски в отрасли растут, и проблемы с ликвидностью могут возникнуть у многих компаний. По словам Ник Ден Холландера, коммерческого директора Uniper, нет никаких признаков того, что Россия приостанавливает поставки газа в Западную Европу. По его словам, российскому ПАО «Газпром» необходимо пополнить собственные запасы для местного рынка, и это является одной из причин, по которой компания не может значительно нарастить экспорт.

Турция займет жесткую позицию в связи с подорожанием газа

Рост цен на газ означает, что этот год будет «очень тяжелым» для импортеров, и Турция будет бороться за покупку таких же объемов СПГ, как в 2020 г., сказал заместитель министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. По его словам, в 2021 году спрос в стране будет «очень высоким» и составит 60 млрд кубометров.

Байрактар добавил, что турецкое правительство ведет переговоры с «Газпромом» о новых газовых контрактах, добавив, что это могут быть гибридные модели с привязкой цен к нефтегазовым индексам. По его словам, страна также ведет переговоры с поставщиками СПГ, но не называл их имен.

Турция планирует начать добычу газа из недавних месторождений в Черном море в 2023 году. Это в конечном итоге снизит зависимость страны от импорта газа со 100% до примерно 75%, добавил министр.

Катар: спрос на СПГ огромен

«Спрос огромен, и у нас в основном [зарезервированы все] мощности», — сказал министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Страна является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа и инвестирует миллиарды долларов в увеличение добычи, хотя реализация соответствующих проектов займет годы.

«Они выстраиваются в очередь за СПГ, — сказал катарский чиновник. — У нас огромный спрос со стороны всех наших клиентов, и, к сожалению, мы не можем их всех удовлетворить».

Цены на СПГ в Азии в этом месяце выросли почти на 50%, до 27,19 долларов США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu). Это энергетический эквивалент примерно 155 долларов США за баррель сырой нефти.

«Мы не хотим таких высоких цен, — сказал он. — Мы не думаем, что это хорошо для потребителя».

Индонезия расширит использование ВИЭ

По словам министра энергетики Арифина Тасрифа, Индонезия планирует увеличить объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 70% к 2040 году. Однако спрос на газ будет расти по мере того, как мир отказывается от дизельного топлива и угля.

ОПЕК: на рынке преобладают эмоции

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо сказал, что нехватка газа в Европе подчеркнула необходимость дополнительных инвестиций в ископаемое топливо. По его словам, правительства должны понимать, что переход на более чистые формы энергии не может происходить очень быстро.

«Эмоции обогнали отраслевые факты, — сказал он на панели с министрами энергетики Катара и ОАЭ. — Как нам изменить ситуацию, если мы теряем контроль над ней? Гражданское общество и климатические активисты захватили [информационное] пространство. Акционеры-активисты потребовали от отрасли чуть ли не выкуп».

Министры энергетики Катара, крупнейшего в мире экспортера СПГ, и ОАЭ поддержали настроения генсека ОПЕК.

«Существует эйфория вокруг энергетического перехода, который вынуждает компании не вкладывать средства [в развитие нефтегазовой отрасли], — сказал Саад Аль-Кааби из Катара. — Но люди не должны забывать, что новые инвестиции нужны только для того, чтобы поддерживать стабильный объем производства. Теперь они осознали, что есть дефицит предложения, а ведь мы еще даже не вступили в зимний сезон».

Газ имеет решающее значение для будущего ОАЭ

Природный газ будет играть «ключевую роль» в развитии экономики Объединенных Арабских Эмиратов в следующие 50 лет, сказал Султан аль-Джабер, глава Abu Dhabi National Oil Co., которая перекачивает почти все ископаемое топливо в стране.

ОАЭ, особенно столица Абу-Даби, хотят увеличить экспорт сжиженного природного газа и «голубого» водорода. Последнее топливо, производимое из природного газа, рассматривается как ключевое в глобальном энергетическом переходе.

«По мере того, как мир восстановливается после пандемии COVID-19, рынки СПГ и более широкие газовые рынки во всем мире сужаются, а спрос опережает предложение, — добавил аль-Джабер. — На долгосрочном горизонте перспективы [водорода] также хороши, особенно на рынках Азии. Никакой другой источник топлива не может надежно обеспечивать базовую мощность для обогрева и охлаждения домов, стимулирования тяжелой промышленности и расширения экономики при минимальном уровне выбросов».

Отметим, что 20 сентября цена газа в Европе преодолела отметку 900 долларов США за тысячу кубометров на итогах транзитного аукциона на октябрь.

Дорогой природный газ может взвинтить цены на сырую нефть до 80 долларов США за баррель, предупреждают аналитики Goldman Sachs.