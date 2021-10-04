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ОПЕК+: Дефицит газа может спровоцировать спрос на нефтепродукты в энергетике

ОПЕК+: Дефицит газа может спровоцировать спрос на нефтепродукты в энергетике Рекордные цены на газ могут подтолкнуть использование нефтепродуктов как альтернативный вид топлива в энергогенерации, если зима 2021-2022 годов выдастся холодной.
Энергетика
4 октября 2021 г. 16:49
ОПЕК+: Дефицит газа может спровоцировать спрос на нефтепродукты в энергетике

Рекордные цены на газ могут подтолкнуть использование нефтепродуктов как альтернативный вид топлива в энергогенерации, если зима 2021-2022 годов выдастся холодной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в докладе техкомитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета, который состоится 4 октября.

"Подчеркиваем, что дефицит газа на рынке может еще больше спровоцировать спрос на заменители топлива, включая нефтепродукты, в тепло- и электрогенерации, если ближайшая зима будет холоднее, чем обычно", - говорится в документе.

Европа в этом году столкнулась с дефицитом газа в хранилищах, что спровоцировало рост цен на газ до новых рекордов. Так, 4 октября ноябрьский фьючерс впервые в истории подорожал до 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

С середины сентября цены на газ на спотовых рынках в Европе практически ежедневно обновляют исторические максимумы. С абсолютного рекорда в 800 долларов США за 1 тыс. кубометров газа, установленного 15 сентября, цена на газ к сегодняшнему дню уже пробила 1 200 долларов США.

Это привело к росту цен в Европе на электричество, в том числе для конечных потребителей. Несмотря на климатические обязательства сообщества, ряд стран ЕС уже вынужден возобновить использование угля для покрытия дефицита электроэнергии, что способствует быстрому росту цен на уголь.

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