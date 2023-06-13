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ОПЕК четвертый месяц подряд не меняет прогноз по росту спроса на нефть в этом году

ОПЕК четвертый месяц подряд не меняет прогноз по росту спроса на нефть в этом году Рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
13 июня 2023 г. 15:33
ОПЕК четвертый месяц подряд не меняет прогноз по росту спроса на нефть в этом году

Рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в июньском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Таким образом, показатель остается неизменным уже четыре месяца подряд.

В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,9 млн б/с. При этом на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) придется всего 0,05 млн б/с от общего роста спроса, ожидают в ОПЕК. В то же время страны, не входящие в ОЭСР, увеличат спрос на нефть почти на 2,3 млн б/с.

Организация также сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2023 году на уровне 1,4 млн б/с. Этот показатель также не меняется четвертый месяц подряд. В абсолютном значении он может составить 67,2 млн б/с.

Как ожидают в ОПЕК, основными драйверами увеличения предложения станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана. При этом снижение добычи ожидается в первую очередь в России. Организация также отмечает, что в марте 2023 года добыча нефти и конденсата в США достигла самого высокого с марта 2020 года уровня, а в целом по году рост показателя может составить 1,1 млн б/с.

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Версия на английском языке OPEC reveals forecast for oil demand growth this year unchanged for fourth month in row

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