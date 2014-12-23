ОПЕК: Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Цены на нефть на мировом рынке к концу 2015 года могут вырасти до уровня 70-80 долларов США за баррель. Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК. Источник заявил, что это связано с ростом спроса на нефть и невозможностью удовлетворить данный спрос со стороны некоторых стран Залива, входящих в ОПЕК. Наряду с этим, источник отметил, что цена на уровне 100 долларов за баррель является справедливой, и в следующем году такая возможность не исключается.

С другой стороны, если США начнут добычу сланцевой нефти, это может привести к снижению интереса к нефти. "Еще большее падение цен на нефть невозможно. Цены могут упасть максимум до 60 долларов за баррель или на пару долларов ниже. Но средняя цена останется в пределах 80 долларов. По приблизительным расчетам, на это нужно 8 месяцев", - заявили в ОПЕК.

Источник в организации также раскрыл условия роста цен на нефть до 100 долларов: "Мы не думаем, что при таком раскладе цена на нефть достигнет 100 долларов. Это может произойти только в случае, если какая-то страна приостановит поставки. Но средняя цена будет в пределах 70-80 долларов".