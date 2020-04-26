​ОПЕК: Цена барреля нефти составит около 40 долларов

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена барреля сырой нефти к середине нынешнего года составит около 40 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Shafaq news, об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Организация рассчитывает, что уровень цен на нефть составит около 40 долларов США за баррель ко второй половине нынешнего года", - отметил Аркаб. Министр полагает, что цены на это энергетическое сырье "вырастут в течение мая и июня в среднем до 35 долларов США за баррель".

Аркаб добавил, что такая тенденция будет связана "с реализацией соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи сырой нефти".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.