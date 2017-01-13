ОПЕК будет трудно соблюдать условия соглашения о снижении добычи

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ ОПЕК вряд ли в полной мере реализует свои цели, связанные с сокращением нефтедобычи, несмотря на заявление Саудовской Аравии о более сильном, чем планировалось, снижении производства.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соблюдение 80% обещанного станет хорошим результатом, а 50% - приемлемым.

Отметим, что организация стран-нефтеэкспортеров планирует сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки - до 32,50 млн. баррелей в сутки с 1 января. Россия и другие не входящие в ОПЕК государства планируют примерно вдвое меньшее снижение.

Заявления стран-производителей пока указывают на выполнение более чем 60% обещанных сокращений, сказал вчера министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук. Отметим, что в последний раз ОПЕК сокращала нефтедобычу в 2009 году на основании соглашений, заключенных годом ранее. Изначально организация осуществила 60% обещанного снижения добычи, а уровень соблюдения обещаний странами был еще более высоким, свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства (МЭА) и других аналитиков.

МЭА сообщило, что в прошлом ОПЕК в среднем выполняла 60% обещанных сокращений: "Обычно для ОПЕК хорошим показателем считается уровень вблизи 80 процентов. Он не достигнет 100 процентов".

"Есть опасения о Венесуэле и Ираке", - сказал источник в отрасли, участвующий в переговорах о сокращении добычи, добавив, что Россия, похоже, соблюдает условия сделки.

Потенциальный рост добычи в странах, которых освободили от сокращения, Ливии и Нигерии, может свести на нет усилия, предпринимаемые другими государствами. Обе страны в декабре нарастили производство.

"Мы, скорее всего, вновь увидим 60-70-процентный уровень соблюдения сделки. ОПЕК, возможно, будет достаточно трудно придерживаться целевого уровня снижения добычи до 32,50 млн. баррелей в сутки ", - сказал Дэниел Гербер из Petro-Logistics.