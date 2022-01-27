ОПЕК+ будет придерживаться в марте планового увеличения добычи

В марте ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться плана по увеличению нефтедобычи. Такое решение может быть принято в следующую среду в ходе министерского саммита.

В марте ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться плана по увеличению нефтедобычи. Такое решение может быть принято в следующую среду в ходе министерского саммита.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в группе.

Два источника в ОПЕК+ заявили, что нефть на 7-летнем максимуме, близком к 90 долларам США за баррель, может побудить группу рассмотреть дальнейшие шаги. Однако остальные собеседники агентства заявили, что никаких сюрпризов на онлайн-саммите 2 февраля не ожидается.

Российский источник сообщил Reuters, что в Москве обеспокоены тем, что ценовое ралли может возродить бум добычи сланцевой нефти в США. «Страны ОПЕК+ должны быть начеку в связи с этим уровнем цен, учитывая оптимистичные прогнозы добычи сланцевой нефти в 2022 году», — отметил он.

Источник добавил, что высокие цены на нефть негативно сказываются на рентабельности российских НПЗ.

Группа ОПЕК+ с августа 2021 года ежемесячно повышала свою цель по добыче на 400 тыс. баррелей в сутки. Согласно действующим планам, подписанты одноименной сделки сделают то же самое в марте.

«Вероятно, мы снова пойдем на увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки, — сказал один из источников в группе. — Нет никаких причин против такого решения».

Несмотря на повышенные цели, фактическая добыча ОПЕК+ не поспевает за темпами роста спроса, поскольку некоторые члены борются с исчерпанием резервных мощностей. И это является фактором, поддерживающим цены.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что ОПЕК+ не достигла своей цели по добыче на 790 тыс. баррелей в сутки в декабре, поскольку такие члены, как Нигерия и Ангола, не смогли достигнуть своих производственных квот.

Несколько банков и аналитиков, в том числе Morgan Stanley и JP Morgan, ожидают, что цены на нефть превысят 100 долларов США за баррель к концу этого года на фоне дефицита свободных мощностей ОПЕК+ и высокого спроса. Однако некоторые источники в ОПЕК+ считают, что недавнее ралли цен в большей степени обусловлено геополитической напряженностью, чем фундаментальными факторами.

«При российско-украинской напряженности этого можно было ожидать, но [это] точно не вопрос предложения», — сказал один из источников Reuters, комментируя перспективы роста цен на нефть до 100 долларов США за баррель.