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    ОАЭ: ОПЕК больше не сможет "защищать" цены на нефть

    По словам министра энергетики ОАЭ, на рынке наблюдается переизбыток нефти

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ ОПЕК больше не сможет защитить мировые цены на нефть. Как сообщает Report cо ссылкой на AFP,  об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи.

    По его словам, на данный момент необходимо сократить добычу сланцевой нефти в Северной Америке.

    "Мы не можем продолжать защищать определенную цену", — сказал аль-Мазруи, подчеркнув, что переизбыток нефти на рынке главным образом обусловлен чрезмерным количеством сланцевой нефти.

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