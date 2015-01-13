ОАЭ: ОПЕК больше не сможет "защищать" цены на нефть

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ ОПЕК больше не сможет защитить мировые цены на нефть. Как сообщает Report cо ссылкой на AFP, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи.

По его словам, на данный момент необходимо сократить добычу сланцевой нефти в Северной Америке.

"Мы не можем продолжать защищать определенную цену", — сказал аль-Мазруи, подчеркнув, что переизбыток нефти на рынке главным образом обусловлен чрезмерным количеством сланцевой нефти.