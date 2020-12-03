ОПЕК+ близка к заключению компромиссного соглашения о нефтедобыче

Официальные лица ОПЕК+ обсуждают более ограниченную корректировку текущей сделки, ранее ожидавшаяся 3-месячная отсрочка не обсуждалась

После нескольких дней напряженных переговоров, выявивших раскол в международном нефтяном картеле, группа ОПЕК+ приблизилась к подписанию компромиссного соглашения, предусматривающего плавное увеличение нефтедобычи в январе 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает bloombergquint со ссылкой на источники в картеле.

По словам одного из делегатов министерского саммита ОПЕК+, после прямых переговоров Россия и Саудовская Аравия разработали компромиссный план, который может быть принят остальными членами группы за основу. То, что сделка близка к согласованию, подтвердили и другие делегаты, но ее детали остаются неясными. Отмечается, что все дискуссии были сосредоточены на постепенном ослаблении ограничений объемов нефтедобычи, продление действующего режима сокращений не обсуждалось.

Если эти предложения будут одобрены всеми членами ОПЕК и союзниками картеля, в текущее соглашение, заключенное 12 апреля в разгар пандемии, будут внесены коррективы. По данным источников Bloomberg, они предусматривают увеличение поставок сырья на 1,9 млн барр./сут. (б/с) с 1 января. Однако сохранится ли этот объем в последующий период, остается неясным.

Последние переговоры внутри ОПЕК были необычайно напряженными на фоне трений между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Из-за этих трений министерскую встречу ОПЕК+ пришлось перенести с 1 на 3 декабря.

«Министры постепенно приближаются к компромиссу, который поможет выйти из тупика, — заявила соучредитель Energy Aspect Ltd. Амрита Сен. — Официальные лица ОПЕК+ обсуждают более ограниченную корректировку текущей сделки, ранее ожидавшаяся 3-месячная отсрочка не обсуждалась».

Обновленная сделка, вероятно, сохранит дефицит на рынке нефти в течение I квартала 2021 года. Это позволит ОПЕК постепенно истощить чрезмерные запасы сырья. Экономисты подсчитали, что если бы с 1 января группа увеличила поставки нефти на 1,9 млн б/с на постоянной основе, на рынке возник бы профицит ресурса.

Более мягкое сокращение ограничений на добычу нефти может стать потенциальным компромиссом между странами, обеспокоенными хрупкостью рынка на фоне второй волны коронавируса и государствами, которые стремятся как можно быстрее нарастить производство.

Правительство России после внутренних переговоров со своими нефтяными компаниями заявило о готовности согласиться на постепенное ослабление ограничений поставок в течение I квартала 2021 года.

Между тем этим летом ОАЭ отказались от своего обычного повиновения картельной дисциплине и превысили квоты добычи, согласованные в рамках сделки ОПЕК+. Это привело в ярость саудовцев, которые вызвали «на ковер» в Эр-Рияд министра энергетики ОАЭ Сухейла аль-Мазруея.

Впоследствии ОАЭ компенсировали перепроизводство. Однако источники, знакомые с их нефтяной политикой, говорят, что Абу-Даби считает нынешнюю квоту несправедливой и стремится максимально использовать крупные инвестиции в производственные мощности. Абу-Даби также планирует ввести новый региональный ценовой ориентир на основе нефти сорта Murban, для чего требуются объемы производства, не соответствующие действующим лимитам добычи.

Если скорректированная сделка будет заключена, она станет предметом тщательного изучения на предмет способности группы ОПЕК+ и дальше сохранять единство и дисциплинированность. Однако отраслевые наблюдатели предупреждают, что в следующем году напряженность внутри группы может усилиться.