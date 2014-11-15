OPEC: Добыча нефти в Азербайджане в 2015-2018 гг. составит 0,9 млн. баррелей в сутки

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Организация стран экспортеров нефти (OPEC) прогнозирует снижение добычи нефти и газа в Азербайджане в среднесрочной перспективе. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе OPEC "Мировой нефтяной прогноз-2014" (World Oil Outlook 2014).

Согласно прогнозам OPEC, в период с 2015 по 2018 гг. добыча нефти в Азербайджане составит 0,9 млн. баррелей в сутки, к 2019 году данный показатель сократится до 0,8 млн. баррелей в сутки, а к 2030 году может потенциально упасть до 0,7 млн. баррелей в сутки.

"Крупнейшие углеводородные бассейны Азербайджана расположены на шельфе Каспийского моря. После десяти лет бурного роста, когда общий объем производства жидких углеводородов возрос до 1,07 млн. баррелей в сутки в 2010 году, Азербайджан стал свидетелем заметного спада производства", - отмечается в докладе OPEC.

Отметим, что правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе в рамках полномасштабной разработки месторождения "Шах-Дениз" ожидает существенного роста добычи природного газа в стране. Именно с целью обеспечения экспорта дополнительных объемов природного газа на международные рынки Азербайджан в партнерстве с крупными иностранными инвесторами приступил к реализации проектов строительства новых газопроводов (TAP и TANAP). Наряду с этим, благодаря сдачи в эксплуатацию новых морских месторождений нефти в рамках реализации международных контрактов прогнозируется заметный рост добычи нефти и конденсата.