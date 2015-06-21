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    ​ООО "Черноморский терминал" Азербайджана выделил помощь Грузии

    Выделенная помощь будет направлена на устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре Тбилиси

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ ООО "Черноморский терминал" в Кулеви, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), оказал пострадавшим от стихийного бедствия в Грузии помощь в размере 30 тыс. лари. 

    Об этом сообщил Report PR-менеджер "Черноморского терминала" SOCAR Имран Айвазов.

    По информации, выделенная помощь будет направлена на решение проблем оставшихся без крова жителей и устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре Тбилиси.

    Напомним, что недавно SOCAR Energy Georgia выделила пострадавшим в результате наводнения жителям столицы первоначальную сумму в размере 50 тысяч лари. Кроме того, служба мэрии Тбилиси, занимающаяся социальными проблемами населения, обеспечена топливом на общую сумму в размере 10 тысяч лари. 

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