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OMV Petrom завершила продажу производственных активов в Казахстане

OMV Petrom завершила продажу производственных активов в Казахстане Сделка проведена в рамках стратегии OMV Petrom по сосредоточению региональной экспансии компании в районе Черного моря
Энергетика
17 мая 2021 г. 14:04
OMV Petrom завершила продажу производственных активов в Казахстане

Румынская энергокомпания OMV Petrom, "дочка" австрийской нефтегазовой OMV, закрыла сделку по продаже своих производственных активов в Казахстане компании Magnetic Oil.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании OMV.

"OMV Petrom, крупнейшая энергетическая компания в Юго-Восточной Европе, объявляет о закрытии сделки по продаже своей доли в размере 100% в ТОО "Ком-Мунай" (КОМ) и ТОО "Тасбулат Ойл Корпорейшн" (ТОС) в Казахстане компании Magnetic Oil Limited. КОМ и ТОК владеют лицензиями на добычу на четырех месторождениях на суше — Комсомольское, Актас, Тасбулат и Туркменой", — говорится в сообщении. OMV Petrom объявила о подписании соглашения по сделке 29 декабря 2020 года.

Все месторождения расположены в Мангистауской области Западного Казахстана, недалеко от Каспийского моря. Четыре месторождения занимают общую площадь 86,52 квадратных километров, включая около 75 скважин, производственные мощности и 200 километров трубопроводов.

Отмечается, что сделка проведена в рамках стратегии OMV Petrom по сосредоточению региональной экспансии компании в районе Черного моря.

Влияние сделки на операционные показатели OMV Petrom ограничено, поскольку на деятельность в Казахстане приходится лишь небольшая часть общего портфеля OMV Petrom. В 2020 году совокупная суточная добыча на четырех месторождениях составила 6,76 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что составляет 4,7% от добычи группы.

OMV Petrom — крупная энергокомпания Юго-Восточной Европы. Группа эксплуатирует объекты переработки мощностью 4,5 миллиона тонн в год и эксплуатирует электростанцию мощностью 860 МВт. OMV Petrom вошла в сектор разведки и добычи в Казахстане в 1998 году. Magnetic Oil — казахстанская нефтегазовая компания, основана в 2013 году.

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