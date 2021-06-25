OMV Petrom выходит на рынок сбыта СПГ

Крупнейшая энергетическая компания в Юго-Восточной Европе получила лицензию на коммерциализацию сжиженного природного газа

OMV Petrom, крупнейшая энергетическая компания в Юго-Восточной Европе, получила лицензию на коммерциализацию сжиженного природного газа (СПГ), тем самым диверсифицировав свою деятельность на рынке газа и сопутствующих товаров.

Как передает Report, об этом сообщает petrolplaza со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Выход OMV Petrom на этот рынок — естественное развитие событий. Мы считаем, что природный газ играет важную роль в энергетическом переходе Румынии, особенно в связи с тем, что у нас есть доступ к его запасам, — сказал Франк Нил, член исполнительного совета OMV Petrom, ответственный за переработку газа. — Природный газ имеет множество применений в производстве электроэнергии, транспорте и промышленности, а также может способствовать сокращению выбросов и укреплению энергетической безопасности. При этом сжиженный природный газ представляет собой более чистое решение для сектора мобильности».

OMV Petrom присутствует на розничном рынке нефтепродуктов в Румынии и соседних странах. Ее заправочная сеть включает в себя 790 АЗС (по положению на конец марта 2021 года), работающих под двумя брендами — OMV и Petrom.