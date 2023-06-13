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OMV Petrom открыла новые нефтяные месторождения на юге Румынии

OMV Petrom открыла новые нефтяные месторождения на юге Румынии Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) открыла новые месторождения нефти и газа в регионах Олтения и Мунтения на юге Румынии.
Энергетика
13 июня 2023 г. 14:55
OMV Petrom открыла новые нефтяные месторождения на юге Румынии

Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) открыла новые месторождения нефти и газа в регионах Олтения и Мунтения на юге Румынии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает компания.

"В совокупности открытые месторождения содержат более 30 млн баррелей нефтяного эквивалента извлекаемых ресурсов, что соответствует примерно трем четвертям добычи OMV Petrom в 2022 году. Разведочное бурение и испытания этих трех скважин проводились с июня 2022 года по апрель 2023 года. Компания инвестировала около 20 млн евро", - говорится в сообщении.

Так, месторождение на разведочном участке Вергулеаса (Олтения) стало крупнейшим "за последние десятилетия", увеличив запасы компании на 20 млн б.н.э.

Обнаруженные ресурсы нефти на разведочном блоке Тырговиште оцениваются в 6 млн б.н.э., сейчас на объекте ведутся предэксплуатационные работы.

Третье открытие - на разведочном блоке Тыргу-Жиу, где выявлены ресурсы природного газа в размере 7 млн б.н.э, что эквивалентно почти одной трети добычи природного газа в Румынии в 2022 году. Компания планирует пробурить еще одну скважину на этом блоке в следующем году.

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