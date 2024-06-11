OMV Petrom инвестирует около 750 млн евро в производство экологически чистого топлива

Румынская компания OMV Petrom в 2028 году планирует начать производство экологически чистого топлива.

Румынская компания OMV Petrom в 2028 году планирует начать производство экологически чистого топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

"OMV Petrom инвестирует около 750 миллионов евро в НПЗ Petrobrazi для превращения этого предприятия в первого в Юго-Восточной Европе крупного производителя экологически чистого топлива", - говорится в информации.

Компания приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве установки SAF/HVO по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива (HVO), а также двух установок по производству зеленого водорода.

При этом, инвестиции в производственный комплекс SAF/HVO оцениваются в 560 млн евро. Его производственная мощность составит 250 тыс. тонн в год SAF и HVO, а также побочных продуктов, таких как бионафта и биосжиженный газ, которые используются в химической промышленности. Ежегодное потребление завода составит около 11 тыс. тонн водорода, большая часть которого будет обеспечиваться двумя новыми установками по производству зеленого водорода.

"Начиная с 2028 года компания сможет поставлять около 250 тыс. тонн экологически чистого топлива в год", - говорится в информации.

Инвестиции в две установки по производству экологически чистого водорода оцениваются примерно в 190 млн евро, из которых до 50 млн евро составят средства из европейских фондов через Национальный план восстановления и устойчивости. Общая мощность двух энергоблоков составит 55 МВт, а общий годовой объем производства "зеленого" водорода оценивается примерно в 8 тыс. тонн.

"Интеграция зеленого водорода в экологически чистые виды топлива, такие как экологически чистое авиационное топливо и возобновляемое дизельное топливо, приведет к сокращению выбросов CO2 как минимум на 70% по сравнению с традиционными видами топлива", - отмечает компания.