Оман снизит поставки нефти в рамках сокращения добычи в ОПЕК+

Миннефти Омана уведомило покупателей о том, что программа поставок нефти в сентябре 2020 года будет снижена на 10%, поскольку султанат полностью выполняет условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Оман вчера уведомил покупателей своей нефти о том, что в сентябре объем поставок будет сокращен на 10%", - сообщил он.

Оман продолжает сокращать добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+ на 100% от плана. Квота Омана на август-сентябрь составляет минус 161 тыс. б/с, напомнил он. То есть добыча нефти султаната в этом месяце должна опуститься на 18% от базового уровня, до 722 тыс. б/с.

Напомним, что соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая-июля. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.