Оман планирует увеличить объем нефтедобычи

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Оман в этом году собирается увеличить объем нефтедобычи. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил заместитель министра нефтегазовой промышленности страны Салим аль Ауфи.

По словам Ауфи, в текущем году Оман планирует добывать в сутки 980 тыс. баррелей, что на 4% больше по сравнению с показателем 2013 года.

Ауфи также заявил, что Оман не стремится присоединиться к ОПЕК, которая контролирует порядка 40% мировой нефтедобычи. "Мы хотим оставаться независимым как можно дольше, так как не можем влиять на решения ОПЕК", - пояснил он.

По словам Ауфи, в 2015 году дефицит госбюджета может составить 6,49 млрд. долларов США. Стоимость нефти, заложенная в бюджет на текущий год, составляет 75 долларов за баррель. Чтобы бюджет Омана был сбалансированным, стоимость нефти должна достигать 100 долларов за баррель.