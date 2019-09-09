Министр: Рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до 80 долларов за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около 60 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом ар-Румхи сообщил ТАСС.

"Для всех производителей нужно 80 долларов за баррель вместо 60 долларов, но разве это рационально? Скорее всего - нет, не в нынешних обстоятельствах. Мы должны двигаться в существующей экономической обстановке, я думаю. Я был бы рад, если бы нефть выросла с 60 до 80 долларов, но это крайне маловероятно", - заметил он.