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Окончательное решение об увеличении пропускной способности TAP будет принято в 2023 году

Окончательное решение об увеличении пропускной способности TAP будет принято в 2023 году Окончательное решение относительно увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) будет зависеть от рыночных испытаний, которые будут проведены в 2023 году.
Энергетика
26 июля 2022 г. 09:38
Окончательное решение об увеличении пропускной способности TAP будет принято в 2023 году

Окончательное решение относительно увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) будет зависеть от рыночных испытаний, которые будут проведены в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщили Афинско-Македонскому информационному агентству в компании TAP AG.

"Увеличение пропускной способности TAP планируется, чтобы помочь снизить зависимость от российского газа в Юго-Восточной Европе.

Первоначальная цель состояла в том, чтобы увеличить поставки газа до 12 млрд кубометров в год с 2022 года по сравнению с примерно 8 млрд кубометров в 2021 году и, возможно, удвоить мощности газопровода до 20 млрд кубометров в год", - сказали в компании.

Решение об увеличении поставки природного газа из Азербайджана было принято в ходе недавнего визита в Баку президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Эксплуатация газопровода ТАР и особенно его расширение сделают Грецию энергетическим узлом для Юго-Восточной Европы и ЕС в целом, поскольку газопровод поставляет газ из Азербайджана в Италию от греко-турецкой границы через Албанию и подводный трубопровод. Коммерческая эксплуатация интерконнектора Греция-Болгария также позволит снабжать Болгарию и другие страны, с которыми есть связи (Северная Македония, Румыния и т.д.).

Отметим, что Трансадриатический газопровод, транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, за последние несколько дней достиг максимальной пропускной способности. Речь идет о поставках природного газа в объеме 33 млн кубометров в сутки, что в среднем составляет около 12 млрд кубометров газа в год. 10,5 млрд кубометров из этих объемов будут транспортироваться в Италию. Долгосрочная цель - удвоить пропускную способность трубопровода.

Строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке TAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı yekun qərar 2023-cü ildə qəbul ediləcək
Версия на английском языке Final decision to increase TAP capacity to be made in 2023

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