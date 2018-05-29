Окончательное инвестиционное решение по новому нефтехимическому комплексу SOCAR в Турции будет принято в I квартале следующего года - ДОПОЛНЕНО

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Первая новость опубликована в 14:00

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Принятие окончательного инвестиционного решения по проекту нового нефтехимического комплекса Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), который планируется реализовать в Измире (Турция), ожидается в первом квартале следующего года".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов.

По его словам, инженерные работы по новому проекту продолжаются и будут завершены к концу этого года:

"Мы готовимся принять окончательное инвестиционное решение в первом квартале следующего года. Необходимые лицензии получены у BP и Axens. На новом комплексе планируется производить дополнительно около 1 млн тонн очищенной терефталевой кислоты (PTA) и полипропилена".

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Что касается стоимости нового нефтехимического комплекса, гендиректор отметил, что строительство проекта предварительно оценивается в 1,6-2,2 млрд долларов: "Сейчас ведутся переговоры с компаниями. Пока рано говорить о стоимости проекта. По предварительным оценкам, стоимость нового нефтехимического комплекса составит 1,6-2,2 млрд долларов".

По его словам, финансирование проекта может быть осуществлено за счет внутренних ресурсов SOCAR Turkey Enerji от доходов Petkim и иностранных средств.

Гендиректор отметил, что крупные нефтехимические компании заинтересованы в этом проекте, и с ними ведутся переговоры: "Турция - интересный рынок. Крупные компании претендуют на партнерство в новом проекте, ведутся переговоры. Однако мы реализуем проект и без других компаний. Мы категоричны в его реализации".

Помимо этого, он добавил, что подключение к проекту новых партнеров способствует распределению финансовых рисков и росту объемов.

По словам гендиректора, строительство комплекса планируется начать в середине 2019 года, завершить к концу 2022 года и ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

В настоящее время нефтехимический комплекс Petkim удовлетворяет 17% спроса Турции на нефтехимическую продукцию. "Физически невозможно производить большие объемы продукции, поэтому год назад мы представили этот проект с целью наращивания объемов. В прошлом году связанный с нефтехимической продукцией текущий дефицит торгового баланса Турции составил 11,5 млрд долларов. Мы покроем 40% этого дефицита за счет нового проекта. Поэтому турецкое государство поддерживает нас", - сказал З.Гахраманов.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о создании Особой промышленной зоны на полуострове Алиага.

Гендиректор отметил, что эта зона будет включать Petkim, STAR и проект нового нефтехимического комплекса.