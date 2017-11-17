 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Около 795 тыс. л нефти вытекло из-за аварии на трубопроводе TransCanada в США

    В результате аварии перекрыт участок нефтепровода от города Хардисти в Канаде до городов Кашинг и Патока в США

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 795 тыс. л нефти вытекло в результате аварии на трубопроводе Keystone канадской компании TransCanada в США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителей компаний.

    Авария произошла в четверг в округе Маршалл штата Южная Дакота. В результате был перекрыт отрезок нефтепровода от города Хардисти (провинция Альберта, Канада) до городов Кашинг (штат Оклахома) и Патока (штат Иллинойс) в США. Сообщается также, что эта часть магистрали будет закрыта до полного устранения последствий аварии. Других подробностей пока не сообщается.

    Трубопровод Keystone поставляет нефть из нефтеносных песков провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в штаты Небраска, Иллинойс, Оклахома и Техас.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi