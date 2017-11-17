Около 795 тыс. л нефти вытекло из-за аварии на трубопроводе TransCanada в США

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 795 тыс. л нефти вытекло в результате аварии на трубопроводе Keystone канадской компании TransCanada в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителей компаний.

Авария произошла в четверг в округе Маршалл штата Южная Дакота. В результате был перекрыт отрезок нефтепровода от города Хардисти (провинция Альберта, Канада) до городов Кашинг (штат Оклахома) и Патока (штат Иллинойс) в США. Сообщается также, что эта часть магистрали будет закрыта до полного устранения последствий аварии. Других подробностей пока не сообщается.

Трубопровод Keystone поставляет нефть из нефтеносных песков провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в штаты Небраска, Иллинойс, Оклахома и Техас.