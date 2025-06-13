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Около 50 стран поддержали необходимость энергоэффективности для снижения затрат на энергию

Около 50 стран поддержали необходимость энергоэффективности для снижения затрат на энергию Представители правительств почти 50 стран, принявших участие в 10-ой ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности в Брюсселе, поддержали экономические, социальные и экологические преимущества энергоэффективности.
Энергетика
13 июня 2025 г. 20:40
Около 50 стран поддержали необходимость энергоэффективности для снижения затрат на энергию

Представители правительств почти 50 стран, принявших участие в 10-ой ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности в Брюсселе, поддержали экономические, социальные и экологические преимущества энергоэффективности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам конференции МЭА в Брюсселе, в котором приняла участие и азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Министры и высокопоставленные чиновники этих государств подтвердили "ключевую роль энергоэффективности в обеспечении доступных и безопасных энергетических услуг для своих граждан, повышении конкурентоспособности бизнеса и защите энергетической безопасности стран".

В соответствии с заявлением, данные меры должны быть реализованы путем проведения эффективной политики и определения действий, направленных на обеспечение доступности, повышение качества жизни и конкурентоспособности, что может способствовать значительному прогрессу в достижении поставленных целей.

Конференция проходила под сопредседательством европейского комиссара по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йоргенсена и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, и была организована при поддержке Движения за энергоэффективность.

"Энергоэффективность является ключевым фактором для решения многих проблем. Именно поэтому ЕС удвоит свои действия как внутри союза, так и в глобальном масштабе, чтобы гарантировать, что ни одна единица энергии не будет потрачена впустую. Самая чистая и дешевая энергия - это энергия, которую мы не используем", - отметил Йоргенсен.

В итоговом заявлении указано, что в вопросе перехода к чистой энергии в центре должны находиться люди, чтобы сделать процесс "справедливым и никого не оставить позади".

Для максимизации преимуществ энергоэффективности необходимо использовать инновации и внедрять цифровые технологии.

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