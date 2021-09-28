О нас
Report Georgia
Аудио новости

Около 20 предпринимателей из Карабаха подали онлайн заявки на энергоснабжение

Около 20 предпринимателей из Карабаха подали онлайн заявки на энергоснабжение Система управления электронными обращениями, созданная ОАО "Азеришыг", позволяет предпринимателям подавать заявки на электроснабжение в режиме онлайн.
Энергетика
28 сентября 2021 г. 14:30
Около 20 предпринимателей из Карабаха подали онлайн заявки на энергоснабжение

Система управления электронными обращениями, созданная ОАО "Азеришыг", позволяет предпринимателям подавать заявки на электроснабжение в режиме онлайн.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в центре Службы ASAN в Шамахе заявил заместитель директора департамента по работе и электронному управлению Службы ASAN Иса Исазаде.

По его словам, в режиме онлайн обращаются уже предприниматели с освобожденных территорий: “До сих пор около 20 предпринимателей из Карабаха подали заявки на снабжение электроэнергией. Двенадцать из них в городе Шуша, остальные - в других городах и районах. В основном это владельцы крупных маркетов, заправочных станций и прочих предприятий”.

Кроме того, Исазаде отметил, что в этом году количество онлайн-обращений выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом: "Каждый месяц решается около 70-80 онлайн-обращений предпринимателей".

Напомним, что в настоящее время на освобожденных территориях строится 6 подстанций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке About 20 entrepreneurs from Karabakh apply for energy supply 
Версия на азербайджанском языке Qarabağdan 20-yə yaxın sahibkar enerji təchizatı üçün onlayn müraciət edib

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi