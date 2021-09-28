Около 20 предпринимателей из Карабаха подали онлайн заявки на энергоснабжение

Система управления электронными обращениями, созданная ОАО "Азеришыг", позволяет предпринимателям подавать заявки на электроснабжение в режиме онлайн.

Система управления электронными обращениями, созданная ОАО "Азеришыг", позволяет предпринимателям подавать заявки на электроснабжение в режиме онлайн.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в центре Службы ASAN в Шамахе заявил заместитель директора департамента по работе и электронному управлению Службы ASAN Иса Исазаде.

По его словам, в режиме онлайн обращаются уже предприниматели с освобожденных территорий: “До сих пор около 20 предпринимателей из Карабаха подали заявки на снабжение электроэнергией. Двенадцать из них в городе Шуша, остальные - в других городах и районах. В основном это владельцы крупных маркетов, заправочных станций и прочих предприятий”.

Кроме того, Исазаде отметил, что в этом году количество онлайн-обращений выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом: "Каждый месяц решается около 70-80 онлайн-обращений предпринимателей".

Напомним, что в настоящее время на освобожденных территориях строится 6 подстанций.