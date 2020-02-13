Представитель SOCAR: Огромный потенциал "Шах Дениз" оправдывает дальнейшие фазы его разработки

Строительство "Южного газового коридора" (ЮГК), призванного поставлять азербайджанский газ в Европу, практически завершено.

Как сообщает Report, об этом в интервью Euractiv заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Он отметил, что имеющиеся в прошлом проблемы уже решены и проект близок к завершению: "Общая стоимость всех работ по "Южному газовому коридору" составляет порядка 40 млрд долларов США. Значительная экономия в ходе реализации проекта отмечается в Азербайджане и Турции. Работы на суше в Азербайджане и Грузии завершены на 100%. Строительство TANAP в Турции также выполнено на 100%, и 30 ноября состоялась церемония открытия соединения трубопровода с Европой при участии президентов Азербайджана и Турции".

Первоначально проект оценивался в 45 млрд долларов США.

По его словам, на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" пробурено 16 скважин, и сейчас они полностью готовы к операциям. "Добыча уже производится на 8 скважинах. Газ из этих скважин транспортируется в Азербайджан, Грузию и Турцию. Остальные скважины будут постепенно введены в эксплуатацию, и запущены на полную мощность после завершения последних работ в Италии. Единственным недостроенным участком "Южного газового коридора" является трубопровод TAP, который завершен на 91%", - сказал представитель SOCAR.

Он отметил, что строительство микротоннеля TAP на юге Италии уже завершено.

Завершение работ по TAP запланировано на конец 2020 года, добавил представитель SOCAR. "Это может произойти раньше. Работа проделана нами в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами. Отсрочка строительных работ связана с новыми археологическими открытиями. Многие территории были обнаружены при строительстве трубопровода в Турции и Греции. При каждой новой находке работы останавливались и на территорию приглашались полномочные лица для проведения соответствующих мер", - сказал В. Беглярбеков.

Что касается объемов газа по каждому трубопроводу, Беглярбеков напомнил, что Турция уже получает газ с 1 июля 2018 года: "Турция получила около 2 млрд кубометров газа в 2018 году и около 4 млрд кубометров в 2019 году. Ожидается, что в 2020 году поставки составят около 6 млрд кубометров газа. Это дополнительные объемы, помимо поставок в рамках "Шах Дениз-1". Кроме того, 2 млрд кубометров выделено для Греции и Болгарии. Эти объемы будут транспортироваться после завершения трубопровода TAP и интерконнектора Греция-Болгария (IGB)".

Он отметил, что вся система TAP будет запущена одновременно. Представитель SOCAR рассказал, что в Италию предусмотрены поставки 8 млрд кубометров газа ежегодно. "Все покупатели стоят в очереди за поставками. Мы надеемся, что никаких препятствий не возникнет", - сказал он.

Отвечая на вопрос касательно конкуренции ЮГК с "Турецким потоком", Беглярбеков ответил, что многие журналисты спрашивали об этом, и ответ всегда был "нет".

"Мы подписали контракт по поставкам сроком на 25 лет с Грецией, Болгарией и Италией. Поставки газа в Италию начнутся сразу после открытия TAP. Это нельзя изменить. Мы заняли свою нишу, и неважно, будет ли поставляться российский, ливийский, алжирский или любой другой газ".

На вопрос, нужны ли будут Италии дополнительные объемы, представитель SOCAR ответил, что в ближайшие 10 лет Италии понадобится в разы больше газа, чем сейчас: "Покрыть потенциальный дефицит возможно за счет мощностей ЮГК и его сегмента TAP".

Он подчеркнул, что 16 скважин, пробуренных в рамках "Шах Дениз-2", достаточно для покрытия ежегодных поставок газа в объеме 16 млрд кубометров в Италию, Грецию, Болгарию и Турцию, и по мере истощения запасов в скважинах будут пробурены новые.

Он также выразил уверенность, что месторождение "Шах Дениз" обладает огромным потенциалом, который оправдывает третью и даже четвертую фазы его разработки.

В.Беглярбеков отметил также огромный потенциал других месторождений в Азербайджане, которые находятся в стадии разработки и разведки.