Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа

Поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) из-за профилактических работ на части системы газопроводов Южного газового коридора будут ограничены до 11 августа включительно.

Ограничения по поставкам азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) из-за профилактических работ на части системы газопроводов Южного газового коридора (ЮГК) будут действовать до 11 августа включительно.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в трубопроводной компании TAP AG, являющейся оператором газопровода TAP.

"Компания Trans Adriatic Pipeline AG подтверждает, что газовые потоки в газопроводе в настоящее время ограничены из-за плановых работ по техническому обслуживанию на участке [Южного газового коридора] до TAP, которые проводятся с 5 августа и продлятся до 11 августа 2024 года включительно", - уточнили в компании.

В компании подчеркнули, что хотя система TAP и ее пропускная способность полностью доступны, проведение плановых ремонтных работ на газотранспортной системе привело к сокращению потоков газа, поступающих в TAP в точке соединения "Кипой" на границе Греции с Турцией.

Ранее компания сообщала, что ограничения по поставкам азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу из-за профилактических работ будут действовать до 9 августа.

Аналогичные ограничения будут иметь место и в поставках азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), которые также охватят период с 5 по 11 августа.