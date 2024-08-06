О нас

Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа

Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа Поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) из-за профилактических работ на части системы газопроводов Южного газового коридора будут ограничены до 11 августа включительно.
Энергетика
6 августа 2024 г. 14:34
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа

Ограничения по поставкам азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) из-за профилактических работ на части системы газопроводов Южного газового коридора (ЮГК) будут действовать до 11 августа включительно.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в трубопроводной компании TAP AG, являющейся оператором газопровода TAP.

"Компания Trans Adriatic Pipeline AG подтверждает, что газовые потоки в газопроводе в настоящее время ограничены из-за плановых работ по техническому обслуживанию на участке [Южного газового коридора] до TAP, которые проводятся с 5 августа и продлятся до 11 августа 2024 года включительно", - уточнили в компании.

В компании подчеркнули, что хотя система TAP и ее пропускная способность полностью доступны, проведение плановых ремонтных работ на газотранспортной системе привело к сокращению потоков газа, поступающих в TAP в точке соединения "Кипой" на границе Греции с Турцией.

Ранее компания сообщала, что ограничения по поставкам азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу из-за профилактических работ будут действовать до 9 августа.

Аналогичные ограничения будут иметь место и в поставках азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), которые также охватят период с 5 по 11 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının TAP və IGB ilə nəqlinə qoyulan məhdudiyyətin bitmə vaxtı açıqlanıb
Версия на английском языке Azerbaijani gas supply restrictions via TAP and IGB extended until August 12

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
1 августа 2024 г. 21:41
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
1 августа 2024 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi