Ограничения "Газпрома" на транзит газа в Европу вступили в силу

С 14 сентября вступили в силу ограничения на доступ "Газпрома" к транзитным мощностям трубопровода Opal.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом ранее сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Ограничение наложено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт/час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

Свое решение в Федеральном сетевом агентстве объяснили тем, что у "Газпром"а есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки в рамках выполнения обязательств перед Евросоюзом.

Ранее суд Евросоюза рассмотрел жалобу властей Польши и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL. Судебная инстанция, объясняя решение, сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности.

Отмененное решение давало "Газпрому" возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. По действующим европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубометров.

OPAL - трубопровод-отвод, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.