Оглашены прогнозы по капвложениям SOCAR до 2026 года

Совокупные капвложения Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за период 2022-2025 годов ожидается в размере 16 млрд манатов.

Совокупные капвложения Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за период 2022-2025 годов ожидается в размере 16 млрд манатов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение международного рейтингового агентства Fitch Ratings о подтверждении рейтинга SOCAR.

"Мы ожидаем, что сокращение доли заемных средств и завершение крупных проектов должны сделать программу капиталовложений Госнефтекомпании более заметной, что может привести к пересмотру в сторону повышения самостоятельного кредитного профиля (SCP) SOCAR", - считает Fitch.

Как отмечает агентство, остаток денежных средств SOCAR на конец 2021 года составлял 9 млрд манатов по сравнению с 5,9 млрд манатов краткосрочного долга: "Мы ожидаем сильного денежного потока в 2022 и 2023 годах на фоне повышения цен на нефть и газ, поддерживающего ликвидность SOCAR".

Хотя левередж SOCAR исторически был относительно высоким по сравнению с аналогичными компаниями, Fitch ожидает, что показатели чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будут снижаться с 2022 года.

"Это будет отражать более высокий генерируемый денежный поток из-за более высоких цен на нефть и газ в соответствии с ценовой палитрой Fitch. Сохранение чистого левериджа по FFO на уровне ниже 4,0x в сочетании с удовлетворительной ликвидностью и улучшенной финансовой прозрачностью может привести к положительной переоценке SCP", - говорится в сообщении

Fitch прогнозирует ежегодную выплату дивидендов SOCAR в размере 0,6 млрд манатов в течение 2022-2025 годов.