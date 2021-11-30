SOCAR Turkey: Азербайджан способен обеспечить порядка 12% потребностей Турции в газе

По состоянию на 26 ноября в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено более 13,4 млрд кубометров газа.

По состоянию на 26 ноября в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено более 13,4 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на встрече с представителями СМИ Азербайджана в офисе компании в Стамбуле.

"Азербайджан посредством поставок по TANAP способен самостоятельно обеспечить порядка 12%-ов потребностей Турции в природном газе. Начиная с 30 июня 2018 года по 26 ноября 2021 года по TANAP было поставлено 13,4 млрд кубометров газа", - сказал З.Гахраманов.

По его словам, Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал поставки коммерческого газа в Европу: "С января по 26 ноября 2021 года на европейский рынок было транспортировано 7,09 млрд кубометров газа".

Напомним, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.

На европейский рынок газ попадает по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, то есть с начала поставок азербайджанского газа в Европу, по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.