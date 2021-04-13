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Оглашены объемы поставки азербайджанской нефти в Беларусь с начала 2021 года

Оглашены объемы поставки азербайджанской нефти в Беларусь с начала 2021 года Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 миллион тонн нефти в 2021 году
Энергетика
13 апреля 2021 г. 17:42
Оглашены объемы поставки азербайджанской нефти в Беларусь с начала 2021 года

Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 миллион тонн нефти в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

"На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. Танкер с 90 тысяч тоннами сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - рассказал посол.

В прошлом году, по словам А. Равкова, Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тысяч тонн нефти. И сотрудничество между странами в этой сфере будет только развиваться, отметил дипломат

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin əvvəlindən Belarusun Azərbaycandan aldığı neftin həcmi açıqlanıb

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