Оглашены объемы поставки азербайджанской нефти в Беларусь с начала 2021 года

Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 миллион тонн нефти в 2021 году

Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 миллион тонн нефти в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

"На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. Танкер с 90 тысяч тоннами сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - рассказал посол.

В прошлом году, по словам А. Равкова, Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тысяч тонн нефти. И сотрудничество между странами в этой сфере будет только развиваться, отметил дипломат