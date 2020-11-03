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Оглашены ноябрьские объемы поставки российской нефти в Беларусь

Оглашены ноябрьские объемы поставки российской нефти в Беларусь Беларусь также продолжает закупку нефти у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США
Энергетика
3 ноября 2020 г. 11:50
Оглашены ноябрьские объемы поставки российской нефти в Беларусь

Беларусь в ноябре планирует получить для переработки на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) 1,65 млн тонн нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«На белорусские НПЗ в ноябре из Российской Федерации запланированы поставки 1,65 млн тонн нефти (1,57 млн тонн - по трубопроводу и 80 тыс. тонн - по железной дороге). Поставщики «штатные», - сообщил А.Тищенко.

Напомним, что в этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Беларусь отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье.

Ранее из компаний РФ поставки продолжила только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. На этом фоне Беларусь начала закупку нефти у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

Ранее сообщалось, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с марта начала поставлять партии азербайджанской нефти Azeri Light белорусскому концерну «Белнефтехим» через порт Одессы и нефтепровод «Одесса - Броды» на Мозырский НПЗ. «Белнефтехим» сообщал, что SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

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