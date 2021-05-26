Оглашены новые сроки строительства трубопровода по доставке азербайджанского газа в Болгарию

Причина задержки - пандемия и дополнительная экологическая оценка перехода под плотиной на болгарском участке газопровода

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), направленного на снижение зависимости от российского газ, вновь задерживается и будет запущен не ранее июня 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает в среду болгарский энергетический регулятор.

"Пандемия коронавируса и необходимость дополнительной экологической оценки перехода под плотиной на болгарском участке газопровода привели к задержке в реализации проекта IGB", -заявила компания ICGB, являющаяся оператором проекта.

Планировалось, что трубопровод между Грецией и Болгарией стоимостью в 240 миллионов евро будет готов к концу 2020 года, когда началась реализация 25-летнего соглашения Софии с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о поставке 1 миллиарда кубометров природного газа в год. .

Отметим, что IGB строится совместным предприятием болгарской государственной энергетической компании BEH, греческой газовой компании DEPA и итальянской Edison EDNn.MI.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шах Дениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шах Дениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе.

Протяженность интерконнектора составляет 182 км (113 миль), из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.