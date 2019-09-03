Очистка нефтетранспортной системы Польши займет около года

Полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд в ходе международного экономического форума в польской "Крынице-Здруй".

"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители", - сказал он, уточняя, что до нормы характеристики загрязненной нефти доводят, смешивая ее с чистой нефтью."При нынешнем темпе полная очистка может занять более 10 месяцев - до года", - сказал он.

По его словам, на территории Польши осталось еще около полумиллиона тонн загрязненной нефти.



"Это нефть, которая не соответствует нормам. Ее около полумиллиона. Было около миллиона тонн", - добавил представитель оператора.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".